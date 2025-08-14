Laricani'nin Lübnan ziyareti başarılı geçti

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muctaba Amani, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin Lübanan'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Laricani'nin Lübnan ziyaretinin her açıdan başarılı geçtiğini belirten Amani, ''Laricani Lübnan ziyareti sırasında ülkenin üst düzey yetkililerinin yanı sıra çeşitli Şii, Sünni, Hristiyan, Dürzi ve Alevi inanç önderleriyle bir dizi iyi, dostane ve samimi görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, İran'ın açık ve şeffaf tutumlarının dile getirilmesi tüm belirsizlikler ve endişelerin ortadan kalkmasına katkı sağladı.'' dedi.

İranlı diplomat, ''Laricani’nin Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'la görüşmesi, İran'ın İsrail düşmanına karşı Lübnan ve direnişine verdiği desteğin devam ettiğini gösterdi.'' ifadesini kullandı.

Amani, sıcak karşılama ve gösterilen misafirperverlik için Lübnan'a teşekkür etti.