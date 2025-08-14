Laricani Beyrut'ta Hizbullah Lideri ile görüştü

El Manar’ın haberine göre, İran’ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani’nin de hazır bulunduğu görüşmede, Hizbullah Genel Sekreteri, Lübnan’a ve İsrail düşmanına karşı direnişine verdiği sürekli destekten dolayı İran’a bir kez daha teşekkür etti.

Naim Kasım ayrıca, Lübnan’ın birlik, egemenlik ve bağımsızlığı yanında durduğu için İran İslam Cumhuriyeti’ne takdirlerini iletti.

Hizbullah Genel Sekreteri, Laricani ile görüşmesinde, Lübnan ve İran halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerini vurguladı.

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Laricani, Beyrut’ta daha önce Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Parlamento Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam ile de görüşmüştü.