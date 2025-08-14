Bugün 20 Sefer; Erbain matem günü

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının20’isi Hz. İmam Hüseyin’in Erbain günüdür. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. Yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesitemsil edilmektedir.

İran halkı bugün ülkenin dört noktasında geniş çaplı “Erbain Yürüyüşü” düzenleyerek Hz. İmam Hüseyin (a.s.) için matem merasimi yapıyor.Ülkede çocuk, genç, yaşlı, kadın ve erkek dahil herkes Erbain merasimine katılıyor.

Bazı rivayetler Hz. Hüseyin Türbesi'ni (a.s) ziyaret etmeyibir köle azat etmek, hac, umre ve cihad ile eş/denk kabul etmektedir.

Her yıl Erbain günlerinde milyonlarca Ehlibeyt dostu yürüyerek Irak sınırını geçip Kerbela kentindeki yas törenlerine katılıyor.

Kerbela'da toplanan Ehlibeyt aşıkları, Hz. İmam Hüseyin(a.s) Türbesi'nde düzenlenen matem merasimlerinde gözyaşlarına boğuluyor.

Erbain Yürüyüşü nedir?

Erbain yürüyüşünden maksat, Ehlibeyt dostlarının çeşitli yerlerinden İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain münasebeti ile Kerbela’ya akınetmeleridir. İnsan selini andıran bu yürüyüşlere milyonlarca insan katılmaktadır.Erbain günü, Irak dışından başta İran olmak üzere Türkiye,Pakistan, Lübnan… gibi ülkelerden de çok sayıda Ehlibeyt doatları bu yürüyüşlere katılarak Erbain günü Kerbela’da hazır bulunmaktadır.

Erbain ziyaretinin fazileti

İmam Hüseyin’in (a.s) şahadetinin kırkıncı günü olan Erbain’dekutsal türbenin ziyaret edilmesinin nemi Ehlibeyt imamlarından nakledilen hadislerde anlatılmış ve ziyaretin birçok fazileti olduğu bildirilmiştir.

İmam Hasan Askeri’den (a.s) şöyle rivayet edilmiştir:

“Müminin beş nişanesi vardır, elli rekat (Farz ve nafile)namaz kılmak, Erbain ziyareti, sağ eline yüzük takmak, toprak üzerine secde etmek ve Bismillahirrahmanirrahîm’i sesli söylemek.”

İmam Sadık (a.s) Hz. Hüseyin’i (a.s) yaya olarak ziyaretedenler hakkında şöyle buyuruyor:

“Kim Hz. Hüseyin’i (a.s) yaya olarak ziyarete gider ise, Allah attığı her bir adım karşılığı ona bir iyilik yazar ve ondanda bir günahısiler, makamını bir derece yükseltir.

Allah, iki meleği onun ağzından çıkan güzel sözleri yazmak için görevlendirir. Ziyaretten döndüklerinde ise melekler vedalaşarak şöylederler; ‘Ey Allah’ın dostu! Günahların bağışlandı. Sen Allah’ın, Peygamber’in (s.a.v) Ehlibeyt’in dostlarındansın. Sen ateşi gözlerinle görmeyeceksin veateşte seni görmeyecek. Ateşe yem olmayacaksın.”