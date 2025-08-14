Her sene Kerbela'daki "Erbain Matem Töreni"ne katılamayan Ehl-i Beyt aşıkları için başkent Tahran'da Erbain Yürüyüşü merasimi başladı.

Her yıl İmam Hüseyin (a.s) Meydanı’ndan başlayan bu manevi yürüyüşte Erbain Ziyareti okunduktan sonra kalabalıkla, Rey kentinde bulunan Hz. Abdulazim Hasani Türbesi’ne doğru sembolik bir yola çıkarak Ehl-i Beyt’e (a.s) olan bağlılıklarını gösterirler.

Yol boyunca, Kerbela’daki Erbain yürüyüşüne tamamen benzer bir atmosfer yeniden canlandırılır ve ziyaretçilere hizmet etmek amacıyla binlerce ikram ve hizmet çadırı ile stant kurulur.

Bu çadırların bir kısmı aileler tarafından bağımsız şekilde, bir kısmı ise şehitlerin aileleri tarafından işletilmekte olup, ikram, sağlık hizmetleri ve kültürel etkinlikler gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Ayrıca, şehitlerin yüce makamına saygı göstermek amacıyla 2 binden fazla stant ve çadır, son savaştaki şehitlerinin isimleriyle adlandırılmıştır.

Bu çadırlarda, fedakârlık ve şehadet kültürünü yaymak ve Kerbela’nın manevi atmosferini canlandırmak amacıyla çeşitli kültürel, sergi ve tanıtım programları düzenlenecektir.