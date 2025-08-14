  1. İran
Netanyahu'nun son iddiası BM Şartı'nın ihlalinin açık bir örneğidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Netanyahu'nun “Büyük İsrail” iddialarını, BM Şartı ve uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirerek kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin sürekli hukuk tanımazlığına ve özellikle Filistin’in tarihi topraklarında süren işgal ile soykırım suçlarına değinerak, Netanyahu’nun Nil’den Fırat’a uzanan şeytani bir fikir uğruna tarihi ve ruhani bir misyon taşıdığını itiraf etmesinin, bu rejimin siyaset yapıcılarının, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saldırı ile İslam ülkeleri üzerinde hâkimiyet kurma niyetinin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bekayi, bu durumun, BM Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı ve tüm devletler tarafından BM Şartı’nın temel ilkeleri ve emredici uluslararası hukuk kurallarının ağır ihlali olarak kararlılıkla kınanması gerektiğini belirtti.

Sözcü Bekayi ayrıca, Gazze’de masum Filistinlilerin toplu katli, açlık ve susuzluğa mahkûm edilmesi sonucu ortaya çıkan son derece vahim duruma değinerek, İslam-Arap ülkelerinin Gazze halkına yardım, işgale ve apartheid rejimine karşı direniş hakkını destekleme, soykırımı durdurma ve Siyonist suçluları yargılama ile cezalandırma yönünde ciddi ve acil adımlar atması çağrısında bulundu.

