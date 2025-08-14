Erakçi'den Netanyahu’nun “Büyük İsrail” iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi X platformunda yaptığı bir paylaşımda, Netanyahu’nun “Büyük İsrail” iddiasına tepki gösterdi.

“Eğer Netanyahu’nun kendisi itiraf ederse, bu yine de Yahudi karşıtlığı mı sayılır?” sorusunu gündeme getiren Dışişleri Bakanı Erakçi paylaşımının devamında şu ifadeyi kullandı:

“Netanyahu bir İsrail televizyon kanalına verdiği röportajda, ‘tarihi ve manevi bir misyon’ üstlendiğini ve ‘Büyük İsrail’ fikrine büyük ilgi duyduğunu söyled. Bu vizyon, gelecekteki Filistin devletine ait bölgeleri ve muhtemelen Ürdün ile Mısır’ın bazı kısımlarını da kapsıyor.”

Erakçi ayrıca, Batı medyasının genellikle Siyonistlerin “Büyük İsrail” fikrine değinen herkesi “Yahudi karşıtı” olmakla suçladığını vurguladı.