İsrail’in Gazze planı: Siyonistler arasındaki iç çekişmelerden önlerindeki zorluklara

El Arabi el Cedid haber sitesinin aktardığına göre, Siyonist rejim kabinesinin Gazze’yi işgal planını onaylamasının ardından, önümüzdeki iki hafta içinde İsrail ordusu komutanlığının en çok üzerinde duracağı konulardan biri, uzun süreli bir askeri operasyonun icrası için yedek askerlerin ne zaman göreve çağrılacağı ve kaç kişinin çağrılacağı olacak.

Yedioth Ahronoth, Siyonist rejim Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in muhtemelen bu haftanın sonuna kadar, Güney Komutanlığı’nda Gazze’de kara harekâtı için ortaya atılan fikirlerin ana hatlarını ve önemli noktalarını alacağını yazdı. Ancak şimdiden belli olduğu üzere, böyle bir saldırı en azından bu ayın sonuna kadar geniş çapta gerçekleştirilmeyecek.

Gazete, bu gecikmenin nedenini, askeri komutanlığın birçok yedek askerin yorgunluk düzeyinin farkında olmasına ve yaz tatili döneminde onların göreve çağrılmasının ek bir baskı oluşturacak olmasına bağlıyor.

Haberde ayrıca, bu planın uygulanması önünde Siyonist rejimin karşı karşıya olduğu çeşitli kısıtlamalara değiniliyor: insan gücü eksikliği, uluslararası baskılar, tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıların teknik hazırlık düzeyleri, özellikle kara muharebesinde mühimmat ve silah eksikliği. En önemli engellerden birinin de Tel Aviv’in İsrailli esirlerin nerede bulunduğunu bilmemesi olduğu vurgulanıyor.

Yedioth Ahronoth, Siyonist rejim ordusunun değerlendirmelerine dayanarak, Hamas’ın sadece esirleri yeraltı tünellerinde korumakla yetinmeyeceğini, yakın gelecekte onları farklı yerlere nakledebileceğini belirtiyor. Zamir, Siyonist rejimin siyasi liderlerine “kırmızı çizgisinin asla değişmeyeceğini” ifade ederek, İsrailli esirlerin bulunduğu bilgisine sahip oldukları bölgelere saldırı yapılmayacağını söylüyor.

Öte yandan, Siyonist askerler, kendi komutanlarının verdikleri sözlere karşı ciddi bir güvensizlik duyuyor. Daha önce yedek askerler, yıllık askerlik süresinin iki buçuk ayı aşmayacağı sözü almıştı, ancak bu söz “Gideon’un Arabaları” operasyonu sırasında defalarca ihlal edildi. Buna rağmen, yedek askerlerin Kasım ve Aralık aylarında tekrar Gazze veya Batı Şeria’da operasyonel görevler için çağrılacağı belirtiliyor.

Gazze’yi işgal planının uygulaması kademeli

Netanyahu kabinesinde Gazze’nin işgal planı onaylanmış olsa da, planın detayları ve uygulanma hızı orduya bırakıldı. Ancak ordu komutanlığı, Gazze’yi işgal planına karşı çıkarak, askerlerin savaşa daha az katılmasını öngören bir “Gazze’yi kuşatma” planı önermişti. Bu durum, planın uygulanmasını geciktiriyor ve icra aşamalarını kademeli hale getiriyor.

Yedioth Ahronoth, Netanyahu’nun nihai tarihini gelecek ekim ayına kadar verdiği Gazze işgal operasyonu için hazırlıkların, yaklaşık iki ay sonra Gazze şehrinin kuşatılmasıyla başlayabileceğini, ardından şehir bölgelerine ve muhtemelen tünellere yönelik saldırıların gerçekleştirilebileceğini değerlendiriyor.