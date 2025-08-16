Arif, Kırgızistan ziyaretini değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, dün Avrasya Ekonomik Birliği Başbakanlar Konseyi toplantısına katılmak için gittiği Kırgızistan’dan dönüşünde, buziyaretin kazanımlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif açıklamasında, “Avrasya bölgesi, bölgenin özellikleri, ortak kültürel ve tarihi medeniyet alanı ile bu bölgeyle olan köklü ilişkiler nedeniyle İran’ın önceliklerinden biridir. İran’ın bu birliğe gözlemci üye olarak kabul edilmesinden ve Serbest Ticaret Anlaşması’nın uygulanmasından sonra, üye ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerde sıçrama yaşadık ve bu ilişkilerin diğer ülkelerle istişare edilerek arzu edilen bir seviyeye ulaşması gerekmektedir” dedi.

Avrasya Birliği Başbakanlar Konseyi toplantısında, İran’ın bölgesel ve ekonomik konulara ilişkin görüşlerini dile getirdiğini belirten Arif, özel sektörün vize muafiyeti konusundaki katılımının daha iyi sağlanabilmesi için görüşmeler yapıldığını, ayrıca doğrudan uçuş bulunmayan ülkelerle bu uçuşların başlatılması yönünde temaslarda bulunulduğunu vurguladı.

Arif, Avrasya Birliği Başbakanlar Toplantısı'nda, Siyonist rejimin İran’a yönelik vahşi işgal ve saldırganlığı ile Gazze'de işlediği suçlar gündeme getirilerek, Gazze'deki mazlum halka yardım konusunda uzlaşı sağlanması hedeflendiğini ifade etti.

Arif, ülkelerin üst düzey yetkilileriyle yaptığı ikili görüşmelere işaret ederek şunları ifade etti: Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu, ikili ve çok taraflı anlaşmaların mekanizmalarıyla işbirliğinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Rusya ve Kırgızistan başbakanları ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, birbirimizin imkânlarını tanıma ve ikili ile bölgesel çerçevede işbirliğini geliştirme konuları ele alındı. Bu görüşmelerde oluşan olumlu atmosfer sayesinde bu ülkelerle ilişkilerde her düzeyde bir dönüşüm yaşayacağız.