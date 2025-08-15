Arif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geld.

Arif bu görüşmede, iki ülke vatandaşlarının özellikle tüccarlar, özel sektör temsilcileri ve ekonomi aktörlerinin karşılıklı seyahatlerinin kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayarak, İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne gözlemci üye olması ve Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinin, İran ile bu birlik ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesine ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Kırgızistan’ın kültür ve medeniyet sahibi bir ülke olarak İran’ın komşularıyla barışçıl bir şekilde yaşama geleneğine sahip olduğunu dile getiren Arif, son 23 yılda iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda olumlu bir seyir izlediğini, ancak mevcut kültürel ve tarihi ortaklıklardan yeterince faydalanılmadığını ifade etti.

Arif, Avrasya Ekonomik Birliği Başbakanlar Zirvesi marjında Kırgızistan Başbakanı ile yaptığı verimli görüşmeye değinerek, son üç yılda Kırgızistan’ın dikkate değer bir ekonomik büyüme kaydettiğini söyledi. Ayrıca Kırgızistan’a, zirvenin başarılı şekilde düzenlenmesi ve Tacikistan’ın bağımsızlık yıldönümü dolayısıyla tebriklerini iletti.

Arif, Siyonist rejimin İran’a, ABD işbirliğiyle gerçekleştirdiği saldırının hiçbir uluslararası hukuk kuralına uymadığını belirterek, bu saldırıyı uluslararası örgütler çerçevesinde kınayan Kırgızistan’a teşekkür etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ise ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirmeye istekli olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun aktifleşmesi gerektiğini söyledi.

Caparov, İran üzerinden Kuzey-Güney Koridoru aracılığıyla denizlere ulaşma imkânına değindi.

Caparov ayrıca, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Caparov, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üye olmasını memnuniyetle karşıladığını, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinin ekonomik işbirliğini olumlu etkileyeceğini ifade etti. Ayrıca uygun bir zamanda İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere İran’ı ziyaret etmeyi umduğunu belirtti.