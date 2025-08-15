Arif: Tahran-Bişkek ekonomik ilişkilerinin seviyesi artırılmalı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Avrasya Ekonomik Birliği Başbakanlar Toplantısı marjında Kırgızistan Başbakanı Kasımaliyev ile yaptığı görüşmede, İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin ortasında Siyonist rejim ve ABD’nin saldırılarına değinerek, “Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a saldırısı, uluslararası hukuku ve barışçıl nükleer tesislerin güvenliğini sağlama düzenlemelerini çiğnemiştir. Bu bağlamda, Kırgızistan’ın çeşitli ve önemli bölgesel örgütler çerçevesinde bu saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz” dedi.

Arif, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yüzde 30 oranında arttığına dikkat çekerek, İran ile Avrasya Birliği arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ticaret alanında ve özel sektör işbirliğinde ilişkileri geliştirmek için iyi bir fırsat olduğunu, bunun yanı sıra yatırım komitesinin oluşturulması ve iki ülke ortak işbirliği komisyonunun aktif hale gelmesinin de özel sektör alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesi için diğer yollar olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, İranlı turistler ve iş insanları için vize verilmesinin kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, İran’ın Kırgız vatandaşlarının İran’a gelmeleri için gerekli altyapıyı sağladığını ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Arif, mali ve bankacılık, turizm, ulaşım ve lojistik, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile yapay zekâ başta olmak üzere gelişmiş ve yeni teknolojiler alanlarında ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, İran’ın tecrübelerini ve kazanımlarını Kırgız tarafıyla paylaşmaya ve Kırgızistan’ın açık denizlere erişimine yardımcı olmaya tamamen hazır olduğunu belirtti.

Muhammed Rıza Arif, turizmin ilişkilerin geliştirilmesinde ve genişletilmesinde etkili bir alan olduğunu, İran ve Kırgızistan’ın yüksek turizm potansiyellerinin iki ülke vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerinin daha da artmasını gerektirdiğini söyledi.

Arif, İran’ın bölge ülkeleri ve komşularıyla işbirliğini geliştirme stratejisi çerçevesinde sınır illerine komşu ülkelerle ilişkileri başlatmaları için özel yetkiler verdiğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Kırgızistan Başbakanı’nı İran’a davet ederek, karşılıklı kazanımların ve anlaşmaların ortak ve sağlam bir yolda devam etmesi gerektiğini söyledi.

Arif ayrıca, Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutlayarak, İran’ın Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Kırgızistan Başbakanı Kasımaliyev ise görüşmede, Kırgızistan’ın İran ile dostane ve sağlam ilişkilere büyük önem verdiğini vurgulayarak, son dönemde iki ülke liderleri arasında gerçekleşen diplomatik temasların, ilişkileri canlandırmak için bir dönüm noktası olduğunu ve bu bağlamda iki ülke ortak işbirliği komisyonlarının, ekonomik ilişkiler ve diğer alanların geliştirilmesi için her zamankinden daha aktif hale gelmesi gerektiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin önemine vurgu yapan Kaımaliyev, İran ve Kırgızistan arasındaki işbirliği anlaşması taslağının en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğini ve Kırgızistan hükümetindeki tüm kurumlara, iki ülke arasındaki mutabakat ve anlaşmaların takibi için talimat verildiğini ifade etti. Ayrıca, İran ile Kırgızistan arasında doğrudan uçuşların başlatılmasının ve mali ile bankacılık ilişkilerinin kolaylaştırılmasının iletişimlerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kırgızistan Başbakanı, Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı’na işaret ederek, Kırgızistan için açık denizlere erişimin çok önemli olduğunu, bu bağlamda İran ile transit, ekonomik ve koridor projelerinin hayata geçirilmesinin öncelikli olduğunu kaydetti.

Kırgızistan Başbakanı, ikili ve çok taraflı ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi konusunda İran ile işbirliğini ilerletmeye çok istekli olduklarını sözlerine ekledi.