Avrasya Birliği Başbakanlar Zirvesi’ne katılmak üzere bir heyetin başında Kırgızistan’a bulunan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif,

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki bölgesel ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Arif, İran'ın Rusya ile ikili, çok taraflı ve bölgesel iş birliğini artırmaya tamamen hazır olduğunu vurguladı.

Arif, nükleer müzakerelerine değinerek, "İran, barışçıl nükleer faaliyetleri konusunda her zaman müzakere ve güven inşası arayışında olmuştur, ancak Batılı ülkeler İran nükleer meselesini başından beri siyasi bir projeye dönüştürdüler." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinin snapback konusundaki tutumlarına da değinen Trump, "Snapback konusunda hukuki açıdan üç Avrupa ülkesinin bu konuya müdahale etme hakkının olmadığına inanıyoruz ve Avrupa ülkesinin önerileri aslında ABD'nin nükleer müzakerelerdeki ilkesiz tutumlarının tanınması niteliğindedir" ifadesini kullandı.

İran'ın özellikle nükleer teknoloji olmak üzere, teknolojilerin barışçıl olmayan amaçlarla kullanılmasını hiçbir zaman onaylamadığını belirten Aref, "Siyonist rejim, ABD ile iş birliği yaparak, dolaylı müzakereler sırasında İran'a saldırdı ve önde gelen profesörleri, askeri komutanları ve İran vatandaşlarını şehit etti. Bu saldırının mantıklı veya haklı bir nedeni yoktu ve bu, ABD'ye göre müzakere sürecinin güven inşası aşamasına ulaştığı bir dönemde gerçekleşti." açıklmasını yaptı.

Gazze'deki Siyonist rejimin işlediği suçları kınayan İranlı yetkili, "Siyonist rejim, insanlık dışı ve zalim davranışlarını dünyaya göstermeye devam ediyor ve Gazze'de saldırganlığını pekiştirmeye ve sakinlerinin yaşam hakkını ellerinden almaya çalışıyor. Bu suçların önlenmesi için iş birliğinin artırılması gerekiyor." diye konuştu.

Aref, İran'ın da Rusya gibi dünyada Amerikan tek taraflılığına karşı çıkıtığıı ve çok taraflılık ile bölgesel güvenlik ve istikrar stratejisinin bölge ülkelerinin yardımıyla sürdürülmesi gerektiğini, bölgesel sorunların çözümü için bölge dışındaki ülkelerin müdahalesine gerek olmadığını, ülkelerin kendi sorunlarını çözme imkânına sahip olduğunu vurguladı.

Kafkasya'daki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti:

"Bölgesel ve komşu ülkeler arasında gerginliğin azaltılması ve dostane ve samimi ilişkiler için her türlü anlayış ve iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette İran'ın stratejisi, özellikle bölgenin jeopolitiğinde yabancı ülke ve güçlerin müdahalesinden kaçınmaktır. Çünkü bölgesel meseleler yabancı güçler gerektirmez ve Kafkasya ve Orta Asya'daki tüm ülkeler barış, istikrar ve güvenlik içinde bir arada yaşayabilir."

Arif son oalrak"İki ülke arasındaki ortak işbirliği komisyonları geçmişe göre daha aktif olmalı, İran ve Rusya'nın bilimsel ve teknolojik başarıları paylaşılmalı"şeklinde konuştu.