İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif Kırgızistan yolcusu

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Avrasya Birliği Başbakanlar Zirvesi’ne katılmak üzere bir heyetin başında Kırgızistan’a gidecek.

Muhammed Rıza Arif, 23 Ağustos Perşembe günü başlayacak yolculukta, Avrasya Birliği Başbakanlar Zirvesi’nde konuşma yapmanın yanı sıra, bu zirveye katılan bazı ülke liderleriyle ikili, çok taraflı ve bölgesel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çözüm yolları hakkında görüşmelerde bulunacak.

Geçen yıl beş üye ülkenin liderlerinin onayıyla İran, Avrasya Ekonomik Birliği’nde gözlemci üye olmuştu.

Avrasya Ekonomik Birliği Başbakanlar Zirvesi, Kırgızistan’ın “Çolpon Ata” şehrinde yapılacak.