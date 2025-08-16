  1. Dünya
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı artıyor

Pakistan’ın kuzeyinde muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymaları ve sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 337’ye yükseldi.

Al Cezire'ye göre, Pakistanlı kaynaklar, ülkedeki ölümcül sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 337’ye yükseldiğini açıkladı.

Raporlara göre, bu yıkıcı sel dün Cuma günü Hindistan kontrolündeki Keşmir’de başladı ve kuzey ile kuzeybatı Pakistan’a doğru yayıldı.

Bölgesel Afet Yönetimi Kurumu’na göre, çoğu kurban selin getirdiği su baskınları ve binaların çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sel ve toprak kaymaları, özellikle Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde onlarca kişinin yaralanmasına ve binlerce kişinin tahliye edilip yer değiştirmesine neden oldu.

