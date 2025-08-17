  1. İran
İran Meclis Başkanı'ndan Pakistan'a başsağlığı mesajı

Meclis Başkanı Galibaf, Pakistan'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan sel felaketi sonrasında Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı'na gönderdiği mesajda, bu ülkede meydana gelen selde hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda insan için başsağlığı dileklerini iletti.

Galibaf'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın bazı bölgelerinde meydana gelen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan yıkıcı sel felaketi, İran'daki kardeşleriniz arasında büyük üzüntü ve kedere neden oldu.

Bu acı olay dolayısıyla şahsım, İslami Şura Meclisi temsilcileri ve İran milleti adına taziyelerimi sunar, yardım ve tıbbi yardım sağlamaya hazır olduğumuzu bildirir, yaralılara Allah'tan şifa ve hayatını kaybedenlere ise rahmet dilerim"

