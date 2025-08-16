  1. Siyaset
Pezeşkiyan'dan Pakistan Başbakanı'na taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan’da meydana gelen sel felaketi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, Pakistan Başbakanı ve halkına başsağlığı mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan yayımladığı mesajda, Pakistan’da meydana gelen sel felaketi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, Pakistan Başbakanı ve halkına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dost ve kardeş ülke Pakistan’ın Başbakanı, hükümeti ve halkıyla İran hükümeti ve milletinin samimi dayanışmasını dile getirerek, bu yıkıcı sel felaketi nedeniyle her türlü işbirliği ve insani/yardım desteği için İran’ın hazır olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca yaralılar ve sel mağdurları için acil şifa ve sağlık temennisinde bulundu.

