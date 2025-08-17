İranlı yetkili: Ermenistan’da ABD’nin varlığına karşıyız

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi.

Harrazi, görüşmede geçen aylarda paraflanan belgeye atıfta bulunarak, Ermenistan ve Azerbaycan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve sınırlarının değiştirilmemesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının önemine değinen Harrazi, iki ülke arasındaki ulaşım yollarını yatırımcı ve işletici olarak yönetmek suretiyle ABD’nin müdahalelerine zemin hazırlayabilecek girişimlere karşı olduklarını ifade etti.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Gostanyan ise, Tahran’ın Erivan’a sürekli desteğini takdir ederek, Ermenistan’ın dış ilişkilerinde İran’ın hassasiyet ve kırmızı çizgilerini dikkate aldığını belirtti.

Gostanyan, İran Cumhurbaşkanı’nın gelecek ziyaretinde imzalanacak yeni mutabakatlarla iki ülke arasındaki işbirliği yollarının daha da güçleneceğini umduğunu dile getirdi.