Zengezur Koridoru mu yoksa güvenlik kısıtlaması mı?

Mehr Haber Ajansı: Ermenistan ve Azerbaycan arasında, doğrudan ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan "Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu" adlı anlaşma, sırf diplomatik veya ekonomik bir gelişme değil, Güney Kafkasya'nın jeopolitik mimarisine hedefli bir müdahaledir. Plan, bölgedeki en hassas coğrafi darboğazlardan biri olan Ermenistan'daki Syunik ilini kontrol altına almaya dayanmaktadır. Bu geçit, hem Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Nahçıvan'a kara yolu hem de İran'dan Ermenistan'a ve oradan da Gürcistan ve Avrupa'ya doğrudan bağlantı sağlamaktadır. Bu koridorun yasal veya yönetim rejimini, ister yumuşak sınır geçişleri yoluyla isterse de bölge dışı aktörlere işletme hakkı vererek değiştirmek, tüm bölgedeki güç denklemini etkili bir şekilde yeniden yazacaktır.

İran için bu projenin ilk sonucu, kuzeybatıdaki jeostratejik gücünün azalmasıdır. ABD'nin Syunik'te doğrudan varlığı, Batı'nın kuşatma çemberini ülke sınırlarına yaklaştıracak ve Tahran'ın konumunu koridor rekabetinde ana güzergâhtan tamamlayıcı bir seçeneğe indirgeyecektir. Bu gelişme, Bakü-Ankara çemberinin tamamlanmasıyla birleştiğinde, Hazar'dan Anadolu'ya uzanan ve İran'ın ulusal çıkarlarına yapısal olarak aykırı davranabilecek tutarlı bir eksen yaratacaktır. Jeopolitiğinin mantığına göre, İran'ın çıkarıldığı herhangi bir altyapı düğümü potansiyel bir baskı kolu haline gelecektir ve Zangezur koridoru tam da böyle bir kapasiteye sahiptir.

Asıl risk bu koridorun kimin yönetimide olma boyutunda gizlidir. Ermenistan, Trump'ın önerdiği çerçeve kapsamında "garantili erişim" veya "yarı sınır dışı" modellerini kabul ederse, en hassas coğrafi bölgesindeki egemenliğinin bir kısmından vazgeçecek ve bu geçişi İran üzerinde siyasi, ekonomik ve güvenlik baskısı için bir araca dönüştürecektir. Benzer deneyimler, Batı tarafından yönetilen rotaların, resmi bir askeri varlıkları olmasa bile, genellikle güvenlik ve gözetim katmanlarıyla birlikte geldiğini ve İran sınırları civarında bir "jeopolitik sensör" rolü oynayabildiğini göstermiştir.

Ne yapılmalı?

Bu gelişmenin sonuçları sadece ekonomik alanla sınırlı kalmayacak; İran'ın doğu ortaklarının (Çin'den Avrasya Ekonomik Birliği üyelerine kadar) İran merkezli güzergahlara olan ihtiyacının azalması, Tahran'ın rol oynama gücünü zayıflatıyor. Bir kriz durumunda, Batı güvenlik şemsiyesi altındaki güzergah, mal, enerji ve veri akışını sınırlayabilir veya engelleyebilir ve İran'ı fiilen pasif bir konuma sokabilir. Böyle bir eğilime karşı koymak, çok katmanlı bir politika gerektiriyor. İran, Erivan ile doğrudan etkileşimde "Ermenistan'ın güzergah üzerindeki egemenliğinin bütünlüğü" ilkesini kırmızı çizgi olarak vurgulamalı ve bu ilkeyi yürütme belgelerinde bağlayıcı hale getirmelidir.

Aynı zamanda, Syunik yolunun Meğri-Colfa demiryoluna kadar iyileştirilmesi de dahil olmak üzere tamamlayıcı İran-Ermenistan güzergahlarının hızla tamamlanması, tarife ve gümrük teşvik paketleriyle birlikte, İran güzergahının acil bir güzergah değil, Erivan için sürdürülebilir ve cazip bir seçenek olmasını sağlayacak şekilde ilerlemelidir. İran'ın Syunik altyapısına Rusya ve Çin ile ortak yatırım yapması ve sınırda istihbarat-gözetleme kabiliyetlerini güçlendirmesi şeklinde sahadaki varlığı, bu stratejinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu politikaların uygulanması, merkezi koordinasyon ve hızlı karar alma süreçlerini gerektirmektedir. Düzenleyici eksen olarak Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreterliği, kilit bakanlıklar ve güvenlik-ekonomik kurumların katılımıyla Güney Kafkasya için daimi bir karargah oluşturmalı, Zangezur güzergahına karşı ulusal bir strateji belgesi geliştirmeli ve Syunik sahasındaki değişiklikleri izlemek için bir erken uyarı sistemi oluşturmalıdır. Ancak böyle bir yaklaşımla, İran'ın ani değişikliklere verdiği tepkinin koordineli, hızlı ve etkili olmasını sağlayabiliriz.

Son olarak, Zengezur güzergahı basit bir transit projesi olarak görülmemelidir. Jeopolitik açıdan bu plan, Güney Kafkasya'daki güç haritasını yeniden çizme çabasının bir parçasıdır; İran'ın pasif kalması durumunda, stratejik derinliğin azalmasına ve ülkenin en hassas jeopolitik ortamlarından birinde rolünün kısıtlanmasına yol açacak bir çabadır. Bu tehdit, ancak aktif diplomasi, sahada varlık gösterme ve alternatif güzergahların akıllıca yeniden tasarlanmasıyla yönetilebilir bir değişkene, hatta bir fırsata dönüştürülebilir.

Yazar: Hüseyin Şahperi Teri