Cumhurbaşkanı Yardımcı Arif’ten tetik mekanizması uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcı Muhammed Rıza Arif, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, her zaman yaptırımlar karşısında belirlenen çerçeve ve stratejiler doğrultusunda hareket edebildiklerini vurgulayarak, “Tetik mekanizması, hukuki açıdan ve uluslararası normlar bakımından pek çok şüphe ve sorun barındırmaktadır. Burada ciddi bir soru gündeme gelmektedir: Acaba üç Avrupa ülkesi bu konuyu gündeme getirme yetkisine sahip midir? Elbette, eğer tetik mekanizması hayata geçirilirse, bu adıma uygun olarak gerekli kararlar alınacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkian’ın Şanghay Zirvesi’ne katılmak üzere Çin ziyaretine değinen Arif, “Önemli bir zirve olan Şanghay Zirvesi’ne katılım, çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel birliklerde ciddi katılım stratejisiyle aynı çizgide yer almaktadır. Geçtiğimiz bir yıl içinde bu alanda iyi kazanımlar elde ettik” ifadesini kullandı.

Arif sözlerine, “Şanghay Zirvesi’ne katılım, Çinli üst düzey yetkililerle ikili görüşmeler için uygun bir fırsat ve zemin oluşturacaktır. Tahran-Pekin ilişkilerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi ile geçmiş işbirliklerinin güçlendirilmesi, iki devlet ve millet arasındaki ortak kültürel ve tarihî bağlar dikkate alınarak, iki ülkenin gündeminde yer almaktadır” ifadesini ekledi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, konuşmasının başka bir bölümünde ise, Siyonist işgalci rejimin Yemen’in üst düzey yetkililerine yönelik barbarca saldırısına değinerek, Yemen hükümetinin bazı kabine üyelerinin şehadetinden dolayı taziyelerini iletti.

Arif, “Bu sahte rejim bir kez daha, hiçbir sınır tanımadığını ve hatta yasal bir hükümete karşı da saldırıda bulunabileceğini gösterdi. Ancak, mazlum Gazze halkıyla dayanışmalarının bedelini ödeyen yiğit Yemen milleti, Allah’ın izniyle bu acı olayları zaferle geride bırakacaktır” dedi.