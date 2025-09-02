İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan "Tetik mekanizması" açıklaması

İran heyetiyle birlikte Çin’de ve Şanghay Zirvesi’nde bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Hukuki-Uluslararası İşlerden Sorumlu Kazım Garibabadi, “Avrupalılar, tetik (snapback) mekanizmasının devreye alınmasının 30 gün süreceğini söylüyorlar. Umarız Avrupalılar bu süreyi yaptıkları hatayı düzeltmek için kullanır, çünkü kendileri de biliyorlar ki eğer yaptırımların geri dönmesi yönünde adım atarlarsa İran da uygun bir tavır ve tepki gösterecektir” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Şanghay İşbirliği Örgütü’nde BM Güvenlik Konseyi üyelerinin rolüne işaret ederek, “Bu ülkelerden bazıları Güvenlik Konseyi üyesidir; Çin ve Rusya daimi üye, Pakistan ise geçici üyedir. Doğal olarak bu ülkelerle ortak bir tutumumuz var ve her üçü de snapback ve Güvenlik Konseyi’nin kaldırılmış yaptırım kararlarının geri dönmesine karşıdır. Bu durum, İran için bu konularda onlarla istişare etme fırsatı sağlıyor” ifadesini kullandı.

Şanghay Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde bu konularla ilgili iki üç maddenin İran’ın önerisiyle gündeme geldiğini ve onaylandığını, bildirgenin bugün yayımlanacağını belirten Garibabadi, “Maddelerden birinin, Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının, özellikle nükleer tesislere yönelik saldırıların, uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kınanması. Bu madde çok güçlüdür çünkü Şanghay İşbirliği Örgütü liderleri doğrudan İsrail rejimi ve ABD’nin adını zikrederek bu saldırıyı kınamışlardır. Bu konu son derece önemlidir” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca, bildirgedeki bir diğer maddenin 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına ayrıldığını ve üyelerin bu kararın hükümlerinin seçmeci şekilde değil, en iyi şekilde uygulanması gerektiğini vurguladıklarını ifade etti.

Garibabadi, “Bu tutum, Avrupalıların kendi yükümlülüklerini yerine getirmeden sadece snapback maddesini seçerek uygulayamayacakları anlamına geliyor. Bildirgedeki bu iki husus çok önemlidir” dedi.

Garibabadi, üç Avrupa ülkesinin snapback sürecini başlatma yönündeki son adımına da değinerek şunları söyledi:

“Bu süreci aktive etmek için gönderdikleri uyarı tamamen yasa dışı ve hukuki temelden yoksundur. Ancak ne yazık ki uluslararası örgütler siyasi çerçevede hareket ediyor ve Avrupalılar da bu adımı attılar. Dışişleri Bakanlığı da bu konuda İran’ın tutumunu bir bildiriyle açıkladı.”