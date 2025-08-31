İran Ordusu: Siyonist rejim, insanlık için ciddi bir tehdittir

İran Ordusu yayınladığı yazılı bir açıklamada, Yemen Başbakanı Ahmed Galib Nasır er-Rehavi ve bazı bakanların şehadeti nedeniyle taziye dileğinde bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Siyonist sahte rejim, Yemen devlet adamlarını özellikle Başbakan Sayın Ahmed Galib Nasır er-Rehavi ve bazı bakanları hedef alarak bir kez daha vahşi, suç dolu ve insanlıktan uzak doğasını sergilemiştir.

Bugün uluslararası toplum, her zamankinden daha iyi farkındadır ki, bu asi ve suç rejimi, insanlık için ciddi bir tehdittir ve derhal kontrol altına alınmalıdır; aksi takdirde dünyada savaş ve terörün giderek yayılmasıyla karşılaşacağız.

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Yemen’in Başbakanı Ahmed Galib Nasır er-Rehavi ve bazı bakanlarının şehadeti nedeniyle Yemen hükümeti ve halkına taziyelerini sunarak, cesur ve yiğit Yemen halkının Siyonist düşmanla mücadelede artan başarılarını Allah’tan diler.”