Erakçi’den Yemen Başbakanı’nın şehadeti için taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Siyonist rejimin Yemen’e yönelik terör saldırısı sırasında Yemen’in Başbakanı Ahmed Ghalib al-Rahavi, Dışişleri Bakanı Cemal Ameri ve diğer üst düzey yetkililerin şehit edilmesi nedeniyle bir taziye mesajı yayınlandı.

Bakan Erakçi’nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

“En derin üzüntü ve kederle, Yemen’in kahraman halkına, mazlum Filistin halkına ve tüm Müslümanlara ve özgür dünya halkına, Yemen Değişim ve Kalkınma Hükûmeti’nin Başbakanı Ahmed Ghalib al-Rahavi, Dışişleri Bakanı Cemal Ameri ve diğer üst düzey yetkililerinin şehit edilmesinden dolayı taziyelerimizi iletiyorum.”

Yemen liderlerine yönelik gerçekleştirilen suikastın, Yemen’in ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğunu belirten Erakçi, BM’nin Siyonist rejimin uluslararası hukuku ihlal etmesine karşı hareketsiz kalmasının ve ABD, İngiltere ve bazı Batı ülkelerinin siyasi ve askeri desteğiyle İsrail’in saldırganlıklarını genişletmesinin, uluslararası hukukun temel kurallarının itibarını ciddi şekilde zedelediğini ve bu ülkeleri işgalci rejimin suç ortağı hâline getirdiğini ifade etti.

Erakçi, bu durumun, uluslararası barış ve güvenlik için benzeri görülmemiş bir tehdit ve insanlık için varoluşsal bir tehlike olduğunu vurguladı.

Erakçi, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun, Gazze’deki soykırımı durdurmak ve Siyonist rejimin liderlerini hesap vermeye zorlamak için acil ve etkili adımlar atmakla yükümlü olduğunu belirtti.

Yemen halkına ve şehit ailelerine derin taziyelerini ileten Erakçi, “Şüphesiz, Siyonist rejimin bu suç eylemi, Yemen halkının onurunu ve bağımsızlığını savunma kararlılığını veya Filistin davasına desteğini sarsamayacak; aksine direnişi Yemen ve tüm bölgede daha da güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.