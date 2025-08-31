Şeyh Naim Kasım'dan Ensarullah Lideri'ne taziye mesajı

El-Mayadin’e göre, Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Yemen Başbakanı ve bazı bakanların şehadetinden dolayı Ensarullah Lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi’ye bir taziye mesajı gönderdi.

Şeyh Naim Kasım’ın mesajında, Siyonist rejimin Yemen Başbakanı ve bakanların bulunduğu yere düzenlediği saldırının, düşmanın çöküşünü ve vahşi tutumunu, insanlığa karşı kayıtsız şiddetini gösterdiği belirtildi.

Hizbullah Lideri ayrıca, düşmanın bu tür eylemleri gerçekleştirmesinin sebebinin, sahada mücadele eden silahlı güçler ve kahraman komutanlara karşı aciz kalması olduğunu ifade etti.