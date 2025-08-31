  1. Dünya
  2. Ortadoğu
31 Ağu 2025 11:32

Şeyh Naim Kasım'dan Ensarullah Lideri'ne taziye mesajı

Şeyh Naim Kasım'dan Ensarullah Lideri'ne taziye mesajı

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri, Yemen Başbakanı ve bazı bakanların şehadetinden dolayı Ensarullah Lideri’ne taziye mesajı gönderdi.

El-Mayadin’e göre, Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Yemen Başbakanı ve bazı bakanların şehadetinden dolayı Ensarullah Lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi’ye bir taziye mesajı gönderdi.

Şeyh Naim Kasım’ın mesajında, Siyonist rejimin Yemen Başbakanı ve bakanların bulunduğu yere düzenlediği saldırının, düşmanın çöküşünü ve vahşi tutumunu, insanlığa karşı kayıtsız şiddetini gösterdiği belirtildi.

Hizbullah Lideri ayrıca, düşmanın bu tür eylemleri gerçekleştirmesinin sebebinin, sahada mücadele eden silahlı güçler ve kahraman komutanlara karşı aciz kalması olduğunu ifade etti.

News ID 1929903

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler