İran-Çin 25 yıllık stratejik işbirliği anlaşması ilerleme yolunda

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya verdiği röportajda İran-Çin ilişkilerinin boyutlarını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılımının ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bekayi, İran ile Çin arasında imzalanan 25 yıllık anlaşmaya değinerek, bu uzun vadeli mutabakatın şu anda yürürlükte ve ilerleme aşamasında olduğunu, bunun da iki ülkenin ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında stratejik işbirliğini genişletme yönündeki ciddi kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nü (ŞİÖ), uluslararası arenada yeni ortaya çıkan ve etkili bir yapı olarak nitelendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Bu örgütün idealleri, hukukun üstünlüğünü koruma, ülkelerin bağımsızlığına saygı ve ortak değerler üzerine inşa edilmiştir” dedi.

Bekayi, terörizmi Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri için ortak bir tehdit olarak nitelendirerek, örgütün Güney ülkeleri arasında güvenlik ve ekonomik işbirliği için etkili bir zemin oluşturabileceğini vurguladı.

Sözcü Bekayi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Çin’e yaptığı ziyaretin, Tahran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü yapısındaki konumunu pekiştirmede ve Pekin ile stratejik ilişkileri geliştirmede önemli bir adım olduğunu belirtti.