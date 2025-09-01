İslam ülkeleri, ortak sorunların çözümü için işbirliği yapmalı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Çin ziyaretinin ilk programında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede bu buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Müslüman ülkelerin ortak sorunları çözmek için birbirleriyle ciddi bir işbirliği yapmaları gerektiğine derinden inanıyorum. İslam toplumlarının yoksulluk, çatışma ve pek çok sorunla karşı karşıya olması benim için kabul edilemez. Neden biz bu sorunların çözümünde birlikte çalışamayalım? Eminim ki İslam ülkelerinin farklı alanlardaki seçkinleri ve aktörleri, sorunların çözümü için kararlılıkla iş birliği yaparsa, bu sorunlar çözülebilir ve ortak yüce hedeflere ulaşılabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sel felaketinde hayatını kaybeden Pakistan halkı için yeniden taziye dileklerini ileterek, “İklim değişikliği ve onun sonuçları büyük ölçüde bilimsel kazanımlar ve modern bilgiye dayanarak yönetilebilir. İran, Pakistan ile çeşitli alanlarda işbirliği yapmaya hazırdır. Böylece iki ülke ve bölge halklarına barış, kalkınma, refah ve huzur sağlayabiliriz” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, Gazze’de siyonist rejimin işlediği suçlara değinerek, “Sözde medeniyet, insan hakları ve barış savunucusu olan dünyanın bu suçlara sessiz kalmasına, hatta silah ve teçhizat göndererek devam etmesine nasıl destek vermesine hayret ediyorum. İnsanlardan su, yiyecek ve ilaç esirgenmesi, çocukların, kadınların ve erkeklerin açlıktan ölmesi kesinlikle kabul edilemez ve insanlık dışıdır” ifadelerinde bulundu.

Pakistan Başbakanı da görüşmede, İran Cumhurbaşkanının sel felaketi nedeniyle ülkesine defalarca taziyelerini iletmesinden dolayı teşekkür ederek, “En sıcak selamlarımı İran İslam Devrimi Liderin’e iletmenizi rica ediyorum” dedi.

Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanının son Pakistan ziyaretinin iki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkileri güçlendirmede çok yapıcı ve faydalı olduğunu, karşılıklı anlayışı daha yüksek seviyelere taşıdığını belirtti.

Şerif, “Ziyaretiniz Pakistan halkını derinden mutlu etti ve Pakistanlı iş insanları ile ekonomik aktörlerde büyük bir heyecan yarattı. İki ülke arasındaki heyet ziyaretleri ve temasların artırılmasıyla bu ziyaretin hedefleri ve kazanımları daha hızlı gerçekleştirilebilir. İki ülke arasındaki iş birliği çeşitli alanlarda doğru bir yolda ilerlemektedir” dedi.

Pakistan Başbakanı, “İran ve Pakistan, bölgedeki İslami bloğun iki üyesi olarak İslami yüksek hedeflerin gerçekleşmesi için birlikte çalışabilir ve hatta çalışmak zorundadır. Tüm Müslümanlar ve İslam ülkeleri Gazze’deki soykırım ve İsrail’in işlediği suçlara karşı tek ses olmalı ve Filistinlilerin haklarını gür bir sesle savunmalıdır” diye ekledi.