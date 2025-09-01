  1. Dünya
Yemen: Kızıldeniz'de İsrail gemisini hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'in kuzeyinde İsrail petrol tankeri Scarlet Ray'i hedef aldıklarını açıkladı.

Yahya Seri, Gazze'ye destek amacı taşıyan operasyonda kullanılanan balistik füzenin "Siyonist gemiye doğrudan isabet” kaydettiğini belirtti.

Yemen ordusunun İsrail gemilerini engelleyerek, limanlarını abluka altına alarak Filistin halkına destek vermeye devam edeceğini söyleyen Seri, İsrail hedeflerini bombalamayı da sürdüreceklerini kaydetti.

Seri, "Saldırganlık sona erene ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik abluka kaldırılana kadar operasyonlarımız durmayacak" dedi.

