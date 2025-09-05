İran'ın nükleer programı için Doha'da önemli görüşme

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Seyyid Abbas Erakçi, dün Doha'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.

Görüşmede taraflar, Avrupa Troykası'nın (İngiltere, Fransa ve Almanya) “Snapback” Kararı, İran'ın nükleer meselesindeki son gelişmeleri ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin durumunu ele aldı.

Erakçi, üç Avrupa ülkesinin Tahran'a karşı Snapback mekanizmasını harekete geçirme hamlesinin yasadışı ve haksız olduğunu vurguladı. AB yetkilisinin " Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Komisyonu Koordinatörü" olarak önemli bir sorumluluk sahibi olduğunu anlatan Erakçi, Avrupa Birliği’nden, 2015 tarihli nükleer anlaşma ve 2231 sayılı BMGK kararı kapsamındaki görevi doğrultusunda, sorumluluğunu yerine getirmesini ve diplomasiye karşı eylemleri etkisiz hale getirmesini istedi.

Bakan Erakçi ayrıca İran'ın diplomasi yoluna istikrarlı bir şekilde bağlı kaldığını belirterek, Tahran'ın bu yaklaşımda ciddi ve kararlı olduğunu vurguladı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi ise, diplomasi ve müzakerelerin tüm tarafların endişelerini gidermenin tek yolu olduğunu belirterek, diplomasi için daha fazla fırsat sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmede, önümüzdeki gün ve haftalarda istişarelerin devam etmesi konusunda mutabık kalındı.

