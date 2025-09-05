Erakçi’den Batı’nın İsrail'in nükleer cephaneliğini geliştirmesine karşı sessizliğine tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı bir paylaşımda, Siyonist rejimin nükleer cephaneliğini geliştirmesine karşı Batı’nın sessizliğine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“İran her zaman uyarıda bulunmuştur ki, bölgemizde nükleer silahların yayılması konusundaki Batı histerisi tamamen yapaydır.

Onların bakış açısından mesele, nükleer silahların varlığı ya da yayılması değildir. Mesele, kimin bilimsel ilerleme kaydetmesine izin verileceğidir; hatta bu ilerleme barışçıl nükleer programlar için olsa bile.

Dolayısıyla şaşırtıcı değildir ki, Batı’da bölgemizdeki tek nükleer silah cephaneliğinin yani soykırımcı müttefiklerinin elindeki nükleer silahların açık şekilde geliştirilmesine karşı sağır edici bir sessizlik vardır.

Üç Avrupa ülkesi ve ABD inkâr edebilir, ama sessizlikleri nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunu gündeme getirme itibarılarını tamamen ortadan kaldırmaktadır.”