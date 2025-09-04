Erakçi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Çin ziyaretini önemli değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi televizyon röportajında, İran’ın dış politikasın şu günlerde oldukça yoğun geçtiğini belirterek, “Nükleer konular ve 'snapback' konuları önemli meseleler arasında yer alıyor, ancak Devrim Liderimizin de vurguladığı gibi, bunlar Dışişleri Bakanlığı’nın onlarca görevinden sadece birini oluşturuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Çin ziyaretine ilişkin olarak Erakçi, “Çin ile ilişkilerimiz çok yakın ve çok boyutlu bir ilişki. Bana göre Cumhurbaşkanı’nın bu ülkeye yaptığı ziyaret, ilişkilerimizin tarihindeki en önemli ziyaretlerden biri olacak" ifadesini kullandı.