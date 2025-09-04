  1. Siyaset
4 Eyl 2025 19:28

Erakçi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Çin ziyaretini önemli değerlendirdi

Erakçi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Çin ziyaretini önemli değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Çin ziyaretini, İran’ın ilişkileri tarihindeki en önemli ziyaretlerden biri olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi televizyon röportajında, İran’ın dış politikasın şu günlerde oldukça yoğun geçtiğini belirterek, “Nükleer konular ve 'snapback' konuları önemli meseleler arasında yer alıyor, ancak Devrim Liderimizin de vurguladığı gibi, bunlar Dışişleri Bakanlığı’nın onlarca görevinden sadece birini oluşturuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Çin ziyaretine ilişkin olarak Erakçi, “Çin ile ilişkilerimiz çok yakın ve çok boyutlu bir ilişki. Bana göre Cumhurbaşkanı’nın bu ülkeye yaptığı ziyaret, ilişkilerimizin tarihindeki en önemli ziyaretlerden biri olacak" ifadesini kullandı.

News ID 1930025

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler