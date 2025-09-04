Dışişleri Bakanı Erakçi’den Afgan halkına taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afganistan’ın doğusunda meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bakan Erakçi ayrıca depremde yaralanan için Allah’tan acil şifa ve sağlık diledi.

Erakçi, İran’ın gönderdiği yaklaşık 200 ton yardım malzemesine atıfta bulunarak, kurtarma ve yardım sürecinde Afgan hükümeti ve halkına gerekli diğer destekleri sağlamaya da hazır olduklarını bildirdi.

Afganistan Dışişleri Bakanı da depremde meydana gelen ağır kayıplara dair bilgi vererek, İran hükümeti ve halkının teselli edici taziye mesajları ile İran Kızılayı’nın depremzedelere sağladığı yardımlar için teşekkür etti.