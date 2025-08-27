Erakçi, Venezuelalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Venezuela Dışişleri Bakanı Iván Gil Pinto arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu telefon görüşmesinde Bakan Erakçi, ABD’nin saldırgan tek taraflılığının küresel barış ve istikrar için artan tehlikesine dikkat çekerek, ABD’nin Venezuela hükümetine yönelik asılsız suçlamalarını ve bu ülkeye karşı güç kullanma tehdidini kınayarak İran'ın Venezuela ile dayanışmasını vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı ise, ABD'nin bu ülkeye yönelik artan tehditleri ve yasadışı iddialarının ardından Karayipler bölgesindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Iván Gil Pinto ayrıca, İran’ın Venezuela’ya yönelik dayanışması ve desteği için teşekkür ederek, Venezuela halkı ve hükümetinin ABD’nin emelleri ve tehditleri karşısında ülkenin bağımsızlığı ve ulusal egemenliğini savunma konusundaki kararlılığını vurguladı.