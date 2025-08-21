İran, ABD'nin Venezuela'ya yönelik kışkırtıcı politikasını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararına tepki göstererek, ABD'nin bu eyleminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Washington yönetiminin Venezuela'ya karşı askeri güç kullanma tehditlerini kınayan bakanlık, ABD'nin Karayip Denizi'nde askeri faaliyetlerinin tehlikeli sonuçları konusunda uyardı.

ABD, sözde uyuşturucuyla mücadele kapsamında Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararı almıştı.

Maduro'dan açıklama

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da açılış konuşmasında, Latin Amerika, Karayipler, ABD, Afrika ve tüm toplumsal hareketlere seslenerek, Venezuela halkının egemenlik, barış, kendi kaderini tayin, geleceği ve kendi kalkınmasını savunma hakkını desteklemeye çağırdı.

İsim vermeden ABD’yi hedef alan Maduro, "Latin Amerika’yı kendi arka bahçeleri gibi görüyorlar. Çılgınca tehditlerde bulunuyorlar. Halkların bayraklarını indirmesi, topraklarını ve vatanlarını teslim etmesi için yalnızca kendi sözlerinin yeterli olduğunu düşünüyorlar." dedi.