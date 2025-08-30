Galibaf: ABD’nin Karayipler politikalarını kınıyoruz, Venezuela’nın yanındayız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Jesús Rodríguez Gómez ile yaptığı telefon görüşmesinde, özellikle Bolivarcı Venezuela’ya yönelik olarak ABD’nin Trump yönetimi tarafından Karayipler’de yürütülen maceracı politikaları kınadığını ve Venezuela hükümeti ile halkına destek ve dayanışma mesajı verdiğini açıkladı.

ABD’nin Venezuela’ya karşı gerekçe gösterdiği girişimleri eleştiren Galibaf “Trump yönetiminin Karayipler’deki maceralarını kınıyoruz ve Venezuela’yı dost ve müttefikimiz olarak görerek destek ve dayanışmamızı açıkça ilan ediyoruz” dedi.

Galibaf ayrıca, İsrail ve ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü 12 günlük savaşta Venezuela’nın tutumunu takdir ettiğini belirtti.

Jorge Jesús Rodríguez Gómez de telefon görüşmesinde, yalnızca Venezuela’nın değil, tüm dünya ülkelerinin İran’ın İsrail’e karşı duruşunu takdir ettiğini vurguladı. ABD’nin ülkesine yönelik müdahalesini “saldırgan bir girişim” olarak nitelendiren Rodríguez, bu planın hiçbir ülke ve hatta BM tarafından da kabul görmeyeceğini ifade etti.

Rodríguez, ABD’nin uyuşturucu suçlamalarının tamamen yalan olduğunu, Venezuela’nın ne uyuşturucu üreticisi ne de uyuşturucu geçiş yolu olduğunu söyledi ve ABD’yi dünyada en çok uyuşturucu tüketen ülke olarak gösterdi.