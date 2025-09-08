Türkiye'de Sumud Filosu'na destek için iki müzik video yayınlandı(+VİDEO)

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için son bir haftada Türkiye'de iki müzik video yayınlandı.
Birinci müzik videonun adı Rotamız Gazze olan eserin sözleri Mustafa İspir'e ait. Şarkının müziği ise Murat Bozkurt tarafından hazırlandı.
Şarkı ayrıca Kemal Faruk, Murat Bozkurt, Ammar Acarlıoğlu, Hayrettin Akkuç isimli sanatçılar tarafından seslendirildi.
Şarkının sözleri
Dünyanın dört bir yanından
Yelken açtık denize
Uzak yakın hiç bakmadan
Çıktık yola rotamız Gazze
Şehadet yurdu yolumuz
İnsanlıktır yükümüz
Duysun artık tüm dünya
Geri dönmeyiz biz asla
Denizleri aşmaya Gazze'ye ulaşmaya
Ablukayı kırmaya
Biz varız geliyoruz Dik dur artık eğilme
Zalime boyun eğme
Haykıralım gür sesle
Yaşasın özgür Gazze Nehirlerden denize Yaşasın özgür Gazze
İkinci müzik videonun adı Gazze Sana Geliyoruz olan eserin sözleri Murat Bozkurt ile Ammar Acarlıoğlu'na ait. Şarkının müziği ise yinemmar Acarlıoğlu tarafından hazırlandı.
Şarkının sözleri
Yüreklerde umut ile düştük yola
Seferdeyiz, zafer var yolun sonunda
Gözyaşın sil mahzun olma
Yarın bizim geri durma
Gidiyoruz sevdalarla
Mazlumların duasıyla
Yarınların umuduyla
Gazze sana geliyoruz
Güvertemiz dolu aşkla
Tertemiz bir gözyaşıyla
Kalbimizde çocuklarla
Gazze sana geliyoruz
