Türkiye'de Sumud Filosu'na destek için iki müzik video yayınlandı(+VİDEO)

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için son bir haftada Türkiye'de iki müzik video yayınlandı.

Birinci müzik videonun adı Rotamız Gazze olan eserin sözleri Mustafa İspir'e ait. Şarkının müziği ise Murat Bozkurt tarafından hazırlandı.

Şarkı ayrıca Kemal Faruk, Murat Bozkurt, Ammar Acarlıoğlu, Hayrettin Akkuç isimli sanatçılar tarafından seslendirildi.

Şarkının sözleri

Dünyanın dört bir yanından

Yelken açtık denize

Uzak yakın hiç bakmadan

Çıktık yola rotamız Gazze

Şehadet yurdu yolumuz

İnsanlıktır yükümüz

Duysun artık tüm dünya

Geri dönmeyiz biz asla

Denizleri aşmaya Gazze'ye ulaşmaya

Ablukayı kırmaya

Biz varız geliyoruz Dik dur artık eğilme

Zalime boyun eğme

Haykıralım gür sesle

Yaşasın özgür Gazze Nehirlerden denize Yaşasın özgür Gazze

İkinci müzik videonun adı Gazze Sana Geliyoruz olan eserin sözleri Murat Bozkurt ile Ammar Acarlıoğlu'na ait. Şarkının müziği ise yinemmar Acarlıoğlu tarafından hazırlandı.

Şarkının sözleri

Yüreklerde umut ile düştük yola

Seferdeyiz, zafer var yolun sonunda

Gözyaşın sil mahzun olma

Yarın bizim geri durma

Gidiyoruz sevdalarla

Mazlumların duasıyla

Yarınların umuduyla

Gazze sana geliyoruz

Güvertemiz dolu aşkla

Tertemiz bir gözyaşıyla

Kalbimizde çocuklarla

Gazze sana geliyoruz