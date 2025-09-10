Askeri birimler düşmanın yeni provokasyonlarına karşı tam hazırlıklı

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, düşmanların yeni provokasyonlarına karşı tam bir hazırlık içinde olduklarını belirtti.

Diğer ülkelerle özellikle komşularla demiryolu ve takas anlaşmalarıyla ekonomik ve gıda güvenliğini güçlendirmeye devam edeceklerini söyleyen Arif, bu çerçevede, yakında yeni demiryolu projelerinin açılacağı bildirildi.

Arif ayrıca, 12 günlük savaşta savunma kuvvetlerinin üstün performans gösterdiğini ve ülkenin önemli komutanlarının ilk gün şehit düştüğünü, ancak yerlerine gelenlerin kısa sürede başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Askeri birimlerin düşmanın yeniden yapabileceği provokasyonlara karşı tam donanımlı ve hazırlıklı olduğunu belirten Arif, halkın 12 günlük savaşta askerlerin cesaretini ve kabiliyetini gördüğünü sözlerine ekledi.