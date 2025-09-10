Siyonist rejime karşı koymanın yolu, İslam dünyasının eşgüdümlü hareketidir

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim’e gönderdiği mesajda, Siyonist rejimin Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) liderlerinin Doha’daki karargâhına yönelik hava saldırısını açık bir suç, uluslararası hukukun bariz ihlali ve devlet terörizmin açık bir örneği olarak nitelendirdi.

Galibaf mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İşgalci Siyonist rejimin Doha kentinde, Hamas liderlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı, yüce İran halkı ve İslam Şura Meclisi üyeleri tarafından öfke ve nefretle karşılanmıştır. İran, kardeş Katar ve Filistin halklarının yanındadır ve Katar’ın sivil bölgelerine yönelik bu hain saldırıyı şiddetle kınamaktadır."

İran Meclis Başkanı ayrıca, saldırı sonucu hayatını kaybeden Filistinli ve Katarlı siviller için başsağlığı dileğinde bulundu ve yaralılara acil şifalar diledi.

Galibaf, bu saldırının Siyonist rejimin insanlık ve insan hakları karşıtı doğasını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Batılı güçlerin açık desteğini alan bu rejim, bölgede sürekli kriz, şiddet ve istikrarsızlık üretmektedir." dedi.

Mesajında, Siyonist rejimin pervasız davranışlarına karşı koymanın tek yolunun, İslam dünyasının birlikte ve kararlı bir duruş sergilemesi olduğuna dikkat çeken Galibaf, İran Meclisi’nin bu doğrultuda Katar Meclisi ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.