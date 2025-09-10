Galibaf: Amerika’nın güvenlik garantileri yalandan ibarettir

İran Meclis Başkanı Galibaf, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

“İran, Siyonist rejimin Katar’a yönelik vahşi saldırısını kınıyor ve bu dost ve kardeş ülkenin halkı ve devletiyle dimdik yanındadır. Doha, bu rejimin saldırısına uğrayan ilk İslam başkenti olmadığı gibi, sonuncusu da olmayacaktır. Daha da açıkça ortaya çıktı ki, Amerika’nın güvenlik garantileri sadece bir yalandır; tek çözüm, 21. yüzyılın Nazilerine karşı birliktir. Bugün Siyonist rejimin savaş makinesini durdurmanın ilk siper hattı Gazze’dir.”