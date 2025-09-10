Dışişleri bakanı Erakçi Tunuslu mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, üst düzey temaslarda bulunmak üzere gittiği Tunus’ta bugün öğleden sonra Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Nafti ile bir araya gelerek görüşmeler yaptı.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin gelişen seyri ele alındı ve ekonomik, ticari, turizm, bilim-teknoloji, sağlık-tıp ve kültürel alanlarda işbirliğinin genişletilmesine yönelik önlemler ve girişimler değerlendirildi. Taraflar, iki ülke arasında direkt uçuşların başlatılmasının, ekonomik ve turizm alanındaki işbirliğini geliştirmede önemli bir etki yaratacağını vurguladı ve ortak ekonomik komisyon toplantısının kısa süre içinde Tahran’da yapılmasına karar verdiler.

İki bakan, işgal altındaki Filistin’deki soykırımın devam etmesine ve Siyonist rejimin bölgedeki savaş ve saldırgan politikalarına duydukları kaygı ve öfkeyi dile getirerek, İsrail’in dün Katar’a yönelik gerçekleştirdiği terör saldırısını kınadı ve Katar ile dayanışma mesajı verdi.

Taraflar, Gazze’deki soykırımı durdurmak için acil ve etkili adımlar atılması, mağdur Filistin halkına yardım sağlanması ve Siyonist rejimin cezasız kalmaması, suçluların yargılanıp cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Tunus Dışişleri Bakanı, ABD ve İsrail’in İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırılarını kınayan tutumlarına değinerek, İran ve diğer NPT üyesi ülkelerin barışçıl nükleer enerji kullanma hakkını savundu.