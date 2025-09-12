İran'dan ''Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'' eleştirisi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin İran tutumunu eleştirdi.

Ajans'ın mevcut yönetiminin zayıf bir performans gösterdiğini belirten Laricani, Grossi’nin İran’a dayatılan 12 Günlük Savaş’ta kışkırtıcı bir rol oynadığını kaydetti.

Laricani, Batı lehine çalışan Grossi’nin yaklaşımının utanç verdiği olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Güvenlik önlemleri anlaşması kapsamında Ajans'ın üye devletleri savunması gerekiyor. Ancak pratikte hiçbir adım atmadı, hatta kritik dönemde UAEA Yönetim Kurulu’nu acil bir toplantıya çağırmaya veya konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşımaya bile yanaşmadı. O kadar pasif davrandı ki, basit bir kınama da yayınlamadı."

Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani, "Böyle bir performansa sahip bir kişi (Grossi), UAEA Genel Müdürü'ne layık değildir" diye konuştu.

