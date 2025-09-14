NPT’den çıkış, Snapback aktivasyonu sonrası İran’ın seçeneklerinden biri

İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi, olası bir snapback (yaptırım geri dönüşü) aktivasyonu durumunda NPT’den çıkışın kesinlikle İran’ın seçeneklerinden biri olduğunu açıkladı.

Azizi, Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile bir anlaşma imzaladığını ve Meclis’in de ajansla işbirliğinin askıya alınmasını zorunlu kılan yasayı kabul ettiğini belirtti. Temsilciler, bu anlaşmanın Meclis yasasıyla uyumunu sorgulamıştı.

Azizi, Dışişleri Bakanı’nın anlaşmanın tüm boyutlarını açıkladığını, bundan sonra da uzman toplantılarıyla anlaşmanın içeriğinin ve metninin inceleneceğini ve İran ile İslam Cumhuriyeti için kapsamlı kazanımlar sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Komisyon Başkanı, Meclis ve hükümet arasındaki işbirliğinin ülke ve halkın ulusal güvenliğine hizmet edeceğini vurguladı. Azizi, “Meclis olarak halkın haklarını, özellikle de nükleer hakkımızı koruyacağız ve yasa ihlallerine izin vermeyeceğiz” dedi.

Son olarak, olası snapback aktivasyonu sonrası NPT’den çıkışın kesinlikle bir seçenek olduğunu, ancak İran’ın birçok alternatif kapasitesinin bulunduğunu belirten Azizi, Avrupa ve UAEA’nın yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda snapback konusunun gündemden kalkacağını, aksi takdirde diğer seçeneklerin devreye gireceğini ifade etti.