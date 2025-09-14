İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nden UAEA anlaşması hakkında açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekretaryası, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında Kahire'de varılan anlaşmayla ilgili bir bildiri yayımladı. Bildiride, İran'ın nükleer tesislerine yönelik ABD ve İsrail saldırılarının ardından UAEA ile işbirliğinin nasıl sürdürüleceğine dair çerçeve çizildi.

Bildiride öne çıkan başlıklar şu şekilde:

1. Kahire’de imzalanan anlaşma, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin nükleer komitesinde değerlendirildi ve mevcut haliyle komite tarafından onaylanmıştır.

2. Bu komite, geçmişte olduğu gibi bu süreçte de konseyi temsilen karar alma yetkisine sahiptir.

3. Saldırıya uğrayan nükleer tesislerle ilgili:

* İran, güvenlik ve emniyet şartları sağlandıktan sonra, sadece Konsey’in görüşü alındıktan sonra UAEA’ya rapor sunacaktır.

* Daha sonra UAEA ile işbirliği yöntemleri ayrıca taraflar arasında uzlaşıyla belirlenecek ve yine Konsey’in onayına sunulacaktır.

4. İran’a veya nükleer tesislerine yönelik herhangi bir düşmanca adım (örneğin BM Güvenlik Konseyi'nin kapanmış dosyalarının yeniden açılması gibi) atılması durumunda, bu anlaşmanın uygulanması derhal durdurulacaktır.