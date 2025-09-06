https://tr.mehrnews.com/news/1930056/ 6 Eyl 2025 08:12 News ID 1930056 Ekonomi Ekonomi 6 Eyl 2025 08:12 İran'da TL fiyatında son durum İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 470 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 450 tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1930056 کپی شد İlgili haberler İran'da TL'nin güncel fiyatı İran'da TL'nin bugünkü fiyatı İran'da TL'nin güncel fiyatı İran'da TL'nin bugünkü fiyatı İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL'nin bugünkü fiyatı Ekler Türk Lirası İran Türkiye
yorumunuz