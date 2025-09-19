Erakçi, Güney Koreli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakanlık açıklamasında, iki bakanın ikili ilişkilerin ele alınması amacıyla New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu toplantısında bir araya gelinmesi konusunda mutabakata vardığını bildirdi.

Yonhap Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, taraflar, Seul'ün İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin önerdiği karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde oylanması konusunu görüştü.

Cho, Güney Kore’nin bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı olarak karar tasarılarına ilişkin süreçleri yürüttüğünü belirtti ve tüm tarafların bu konuda diplomatik çözüm arayışlarına devam edeceğini umduğunu ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi bugün, İran’a yönelik BM yaptırımlarını kalıcı olarak kaldırmayı öngören bir karar tasarısını oylayacak.