İran'dan Avrupa üçlüsünün BM kararlarını geri getirme girişimine kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin JCPOA (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) çerçevesinde uyuşmazlık çözüm mekanizmasını kullanarak 2015’te sona ermiş BM kararlarını geri getirme girişimini “hukuka aykırı, haksız ve provokatif” olarak nitelendirdi.

BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı, İran’ın nükleer programının barışçıl doğasını onaylamış, yanlış iddiaları çürütmüş ve sıkı doğrulama mekanizmalarını getirmiştir. Bu kararla, 2006–2009 yıllarında İran’a uygulanan tüm önceki yaptırımlar sona ermiş ve nükleer meselelerin 2025 Eylül’ünde Konsey gündeminden çıkarılması öngörülmüştür.

İran açıklamasında, Avrupa üçlüsünün bu adımının, ABD ve İsrail’in nükleer tesislere yönelik yasadışı saldırıları ve İran ile UAEA arasındaki işbirliği anlaşmasını hiçe saydığını vurguladı.

Açıklamada, bu girişimin, BM sürecini zayıflattığı, uluslararası hukuku ihlal ettiği ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini tehlikeye attığı belirtildi.

İran, bu girişimin sonuçlarından doğacak tüm sorumluluğun ABD ve üç Avrupa ülkesine ait olduğunu ve bu ülkelerin diğer Konsey üyelerini de haksız şekilde baskı altına aldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, İran’ın barışçıl nükleer programının ulusal gelişim ve bilimsel ilerleme için önemine dikkat çekildi ve hukuka uygun olarak her türlü yanıt hakkının saklı tutulduğu ifade edildi.

İran, tüm uluslararası sorumlu aktörleri, Avrupa üçlüsünün bu yasa dışı girişimini reddetmeye ve ona meşruiyet kazandırmamaya çağırdı.