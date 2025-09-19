Yaptırımların yeniden uygulanması yasadışıdır, baskılara boyun eğmeyeceğiz

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, İran’ın egemenliğini, haklarını ve nükleer programının barışçıl niteliğini korumakta kararlı olduğunu vurgulayarak, hiçbir şekilde zorlamaya boyun eğmeyeceklerini belirtti.

İrevani, bu bağlamda Cezayir, Pakistan, Çin ve Rusya’nın, zorlayıcı politikaları reddederek diplomasi, adalet ve hukuka bağlı kaldıkları için takdirlerini ifade etti.

Avrupa üçlüsünün (Fransa, İngiltere, Almanya) eski kaldırılmış yaptırımları yeniden uygulama çabalarını hem hukuken hem de siyaseten geçersiz ilan eden İrevani, bu adımların uluslararası hukuka ve Güvenlik Konseyi’nin itibarına doğrudan saldırı niteliğinde olduğunu söyledi.

Yetkili, İran'ın barışçıl nükleer programını tamamen şeffaf ve uluslararası denetimlere uygun şekilde yürüttüğünü ve tek taraflı yaptırımlar karşısında adımlarını hesaplı ve hukuka uygun olarak attığını kaydetti.

İrevani, ABD ve İsrail’in nükleer tesislere yönelik saldırılarını kınayarak, diplomasi yolunun kapatılmasının ve haksız baskıların gerilimi artırdığını vurguladı.

Temsilci, "İran, tüm bu zorluklara rağmen diyalog ve işbirliği yolunu sürdürmeye devam edecek ve programının barışçıl niteliğini koruyacaktır." dedi

İrevani sözlerini, “İran zorlamaya boyun eğmeyecek, tehditler karşısında yıldırılmayacak ve BM’yi adaletsiz bir araca dönüştürmeye izin vermeyecektir” diyerek tamamladı.