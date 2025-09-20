BM yaptırımları geri dönerse, Kahire’deki UAEA anlaşması duracak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının geri dönmesi halinde İran’ın Kahire’de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yaptığı anlaşmayı da durduracağını vurguladı.

Garipabadi, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasının uzatılmasıyla ilgili bir karar gündeme geldi fakat gerekli oy çoğunluğunu alamadı. Bu gelişme, snapback mekanizmasının tamamlanma sürecinin bir parçasıdır. Eğer önümüzdeki 6–7 gün içinde diplomatik bir gelişme yaşanmazsa, bu yaptırımlar geri dönecek ve aktif hale gelecektir.

Garipabadi, bu yaptırımların ABD’nin tek taraflı yaptırımlarıyla kıyaslanamayacağını, İran’ın zaten en ağır tek taraflı yaptırımlara maruz kaldığını belirtti

“Yaptırımlar daha çok psikolojik boyuta sahip”

Bir gazetecinin “İran’ın tepkisi ne olacak?” sorusuna Garipabadi şöyle yanıt verdi:

“Eğer diplomasi alanında herhangi bir adım atılmazsa, bir hafta sonra yani 27 Eylül’ün sonunda bu yaptırımlar geri dönecek. Bu durumda İran’ın Kahire’de UAEA ile yaptığı anlaşmanın uygulanması da durdurulacak. Bakan Erakçi de anlaşmanın imzalandığı gün açıkça belirtmişti: İran’a karşı düşmanca bir adım atılırsa, özellikle snapback mekanizması aktive edilirse, bu anlaşma sona ermiş sayılacaktır.

Garipabadi ayrıca, bundan sonra İran’ın atacağı adımların ülkenin üst düzey politika organlarında tartışıldığını ve zamanında kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

“UAEA ile anlaşma, maliyetin önlenmesi için yapıldı”

Garipabadi, Avrupa üçlüsünün (Almanya, İngiltere, Fransa) hiçbir zaman nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmadığını söyledi.

Yetkiliye göre, ABD’nin anlaşmadan ayrıldığı 7 yıl boyunca AB de hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmedi.

İranlı diplomat, İran, Çin ve Rusya’nın BM’ye sunduğu hukuki argümanlarla Avrupa ülkelerinin snapback girişiminin yasa dışı olduğunu vurguladı. İran’ın her zaman diplomasiye inandığını ve bu süreçte diplomasi yoluyla bu girişimi engellemeye çalıştığını belirtti

Garipabadi “İran her zaman makul ve mantıklı bir duruş sergiledi. Bu süreçte hem İran’ın itibarını hem de saygınlığını koruyarak diplomasi yolunda ilerledik. Ancak Avrupa üçlüsü, ABD’nin desteğiyle bu adımı attı. Onlar aslında İran’a maliyet yüklemek istediler. ‘Biz diplomasiden yanaydık, İran değildi’ demek istediler. Biz ise bu maliyeti engellemek için UAEA ile anlaşma yaptık.” diye kaydetti

“Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı, sistemin kararlarıdır

Garibabadi, Avrupa ülkelerinin bu anlaşmayı hiçe saydığını belirtti. Ona göre Erakçi’nin sunduğu öneri “makul, mantıklı ve dengeli” idi, hatta Fransa Cumhurbaşkanı da öneriyi mantıklı bulduğunu söylemişti; fakat daha sonra “İran Dışişleri Bakanlığı, İran sistemini temsil etmiyor” bahanesiyle reddetti.

Garipabadi buna sert tepki göstererek, “Bu tamamen yanlış bir ifadedir. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı ve yürüttüğü şeyler, sistemin kararlarıdır” dedi.

Son olarak, İran’ın bu süreçte mantıklı ve diplomatik bir tavır sergilediğini, ancak Avrupa üçlüsünün bağımsız hareket edemediğini, ABD’ye bağımlı olduklarını ve gerçek anlamda diplomasiye inanmadıklarını söyledi.