Rusya ve Çin, İran’ın nükleer meselesini çözmek için yeni bir girişim sunacak

Viyana’da bulunan Rusya’nın uluslararası örgütlerdeki temsilcisi Ulyanov, cuma günü yaptığı açıklamada Moskova ve Pekin’in İran’ın nükleer meselesini çözmek üzere yakında ortak bir girişimde bulunacaklarını söyledi.

Rus üst düzey diplomat ayrıca, “Avrupa ülkeleri kendi yaptıklarıyla İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki siyasi süreci, diplomatik çabaları ve işbirliğini zayıflatıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin cuma günü İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasının uzatılmasına ilişkin tasarıya olumsuz oy vermesinin ardından geldi.

Böylece, diplomatik bir anlaşma sağlanamaması durumunda, BM’nin İran’a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe girecek; İran yetkililerine göre bu yaptırımların psikolojik etkisi ekonomik etkisinden çok daha fazladır.