BM Güvenlik Konseyi, “İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasının sürdürülmesi” karar tasarısını, tetik mekanizmasının 30 günlük süresi dolmadan görüştü. Oylama sonuçları şu şekilde oldu:

Aleyhte oy verenler: ABD, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Panama, Sierra Leone ve Somali.

Lehte oy verenler: Çin, Rusya, Pakistan ve Cezayir.

Çekimser kalanlar: Güney Kore (Konsey dönem başkanı) ve Guyana.

Karar tasarısı yeterli oy alamadığı için kabul edilmedi. El Mayadin muhabirine göre, 9 üye tetik mekanizmasının devreye sokulmasına karşı çıktı, yalnızca 4 üye destek verdi ve 2 üye çekimser kaldı. Böylece, yaptırımların kaldırılmasının devamına dair karar tasarısı reddedildi.

Rusya’nın Açıklamaları

Rusya’nın BM temsilcisi, nükleer anlaşmanın (JCPOA) tarafı olan ülkelerin İran’a karşı BM yaptırımlarını geri getirme hakkı bulunmadığını vurguladı. Moskova, Avrupa üçlüsünün girişimlerinin hukuki meşruiyetinin olmadığını ve Avrupalıların diplomasi yolunu reddettiğini belirtti.

Fransa’nın Görüşleri

Fransa’nın temsilcisi ise, İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesinin izin verilenin 48 katına çıktığını iddia ederek, Paris ve Avrupalı müttefiklerinin JCPOA kapsamındaki yükümlülüklerine uyduğunu savundu. Fransa’nın siyasi çözüm arayışına bağlı olduğunu dile getirdi.

İngiltere’nin İddiaları

İngiltere’nin BM temsilcisi, 2231 sayılı kararın İran’a yönelik yaptırımların geri dönmesine izin verdiğini öne sürdü. Londra’ya göre, Avrupa üçlüsü bu yaptırımların yeniden uygulanması için yasal adımlar atmış durumda.

Snapback ile İran’ın Petrol Satışları

İran petrol üretimi ve ihracatı grafiği, 1929 sayılı Karar’ın (BM’nin en sert İran karşıtı kararı) kabul edildiği 2010 yılı başından 2012 yılı başına kadar istikrarlı bir seyir izlediğini ve satışların 2 milyon varili aştığını göstermektedir. 2012 yılından bu yana petrol satışlarımızı etkileyen tek taraflı ABD yaptırımları, ABD’nin JCPOA’dan çekilmesiyle 2018 yılında yeniden yürürlüğe girmiş ve artık büyük ölçüde etkisiz hale gelmiştir.

Batı’nın Psikolojik Oyunu

Bazı Batı medyası haberlerinin aksine, tetik mekanizmasının anlık geri çekilmesinin İran petrol satışları üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu yönündeki iddialar yanıltıcıdır. Batılıların tetik mekanizmasını harekete geçirme hamlesinin daha çok psikolojik bir etki yaratmayı amaçladığı ortaya çıkıyor; çünkü bu geri çekilmenin, ABD’nin İran petrol satışlarına uyguladığı kısıtlamaların ötesinde bir kısıtlama getiremeyeceği anlaşılmaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Mohsen Paknejad, yaklaşık iki hafta önce “Bu yaptırımların, ABD Hazine Bakanlığı tarafından uygulanan tek taraflı kısıtlamalardan daha fazla olması beklenmiyor” dedi. Paknejad ayrıca, “Şu anda petrol satışında herhangi bir sorun yaşamıyoruz ve bu yılın ilk dört ayında, geçen yıla göre günlük 21 bin varil, ayda ise yaklaşık 630 bin varil daha fazla satış yaptık” ifadelerini kullandı.

Batı, tetik mekanizmasını harekete geçirerek hukuka aykırı bir eylemde bulunarak İran İslam Cumhuriyeti’nin petrol ihracatına daha fazla kısıtlama getiremeyecektir. Sadece medya aracılığıyla snapback’in yarattığı psikolojik baskıyı artırmaya çalışıyorlar. Uzmanlara ve siyasi gözlemcilere göre, bu tür medya algıları yalnızca İran’ın petrol satışlarını etkilemekle kalmayacak; aynı zamanda Batı için sonuç elde etmeye doğru atılmış bir adım olarak değerlendirilmektedir.