Snapback'in geri dönüşü: Gerçek bir baskı mı, yoksa psikolojik savaş aracı mı?

Uluslararası ilişkiler uzmanı Mirkasım Mumini, “Snapback” mekanizmasının yeniden devreye alınmasının, gerçek bir ekonomik baskıdan çok, Batı ülkeleri tarafından yürütülen geniş çaplı bir psikolojik savaşın parçası olduğunu söyledi.

ABD ve Avrupa, İran’a karşı “Snapback” (geri dönüş) mekanizmasını yeniden aktive ederek yeni bir siyasi ve psikolojik baskı oluşturma peşinde. Ancak neredeyse tüm yaptırım araçları daha önce uygulanmış durumda ve fiili baskı için yeni bir alan kalmadı.

Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde İran’a yönelik BM yaptırımlarının kaldırılmasının uzatılmasına dair sunulan tasarı reddedildi. 15 üyeden 9’u karşı oy kullandı, 4 üye destekledi ve 2 üye çekimser kaldı. Bu oylama sonucunda İran’a yönelik BM yaptırımlarının yeniden başlaması kararlaştırıldı.

Mumini, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu adımın İran’ın ekonomik gücünü hedef almaktan çok, İran’ın ticari ortakları ve iç kamuoyu üzerinde psikolojik baskı oluşturmayı amaçladığını belirtti.

İranlı uzman, “Bugün yaşadığımız durum, pratikten çok psikolojik bir etkidir, ABD ve Avrupa, insan hakları, nükleer faaliyetler, bankacılık ve füze programları dahil olmak üzere İran’a karşı ellerindeki tüm yaptırım araçlarını zaten kullandılar. Gerçek ve etkili yeni bir baskı aracı kalmadı.”dedi.

Yaptırımların İran ekonomisi üzerinde etkili olduğunu kabul eden Mumini, finansal kaynaklara erişim, dış ticaret ve bazı pazarlara ulaşımda zorluklar yaşandığını ancak buna rağmen ülkenin gelişim sürecinin durmadığını vurguladı. İran’ın iç dinamikler ve alternatif dış ilişkiler aracılığıyla süreci yönetmeye devam ettiğini söyledi.

Uzman ayrıca, bu tür yaptırımların esas olarak iç kamuoyu üzerinde baskı oluşturmayı ve İran'ın ticari ortaklarına uyarı mesajı göndermeyi amaçladığını dile getirdi. Mumini “Bu yaptırımlar kısa vadede piyasada dalgalanmalar yaratabilir, ancak İran ekonomisi üzerinde felç edici ya da belirleyici bir etkisi olmaz,” diye kaydetti.

Uluslararası ilişkiler uzmanı son olarak “Batılı ülkelerin bile bazı alanlarda İran’la işbirliğine ihtiyacı var. Enerji ve bölgesel denklem konularında karşılıklı bir bağımlılık söz konusu. Bu nedenle, tüm yaptırımlar İran'ın ticari ilişkilerini tamamen kesemez.” şeklinde konuştu.