Güvenlik Konseyi’nin yaptırımları ticaret ve petrol satışını etkilemiyor

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Sekretaryası Ekonomi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Puribrahimi, Güvenlik Konseyi’nin sona ermiş yaptırımlarının geri dönmesinin sadece nükleer ve füze faaliyetleriyle ilgili olduğunu ve ticaret ile petrol satışına hiçbir etkisi olmadığını vurguladı.

Puribrahimi, eğer Güvenlik Konseyi’nin sona erdirilmiş altı yaptırımı geri gelirse, bu yaptırımların yalnızca İran’ın nükleer ve füze faaliyetlerine yönelik olacağını, ticaret, petrol satışı, banka işlemleri veya temel ihtiyaç maddelerinin temini gibi alanlara herhangi bir etkisinin olmayacağını belirtti.

Bu yaptırımların ABD’nin tek taraflı yaptırımlarıyla kıyaslanamayacağını ifade eden Puribrahimi, halkın bu yaptırımların içeriğini basit bir araştırmayla anlayabileceğini söyledi. Bu yaptırımların ticaret, petrol satışı veya temel ihtiyaç maddeleriyle hiçbir ilgisi olmadığını tekrar vurguladı.

Puribrahimi, bu yaptırımların psikolojik etkisinin bazı ülkeleri etkileyebileceğini ancak gerçek etkilerinin sınırlı olduğunu kaydetti.

İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısındaki son kazanımlarına da değinen Puribrahimi, bu toplantıda ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına karşı koymak için bir komitenin kurulmasına karar verildiğini ve bunun İran için büyük bir fırsat yarattığını söyledi.

Yetkili, Şanghay ve BRICS ülkeleri arasında ortak bir para birimi tanımlanmasının ABD Başkanı tarafından eleştirildiğini ve bunun doların küresel ticaretteki hakimiyetini zayıflatabileceğini ifade etti. Bu sayede İran, ABD yaptırımlarının getirdiği kısıtlamaların büyük kısmını yönetebilir.

Başkan son olarak, ABD yaptırımlarıyla BM yaptırımlarının farklı işlediğini ve İran’ın Şanghay ile BRICS gibi uluslararası kapasite ve mekanizmaları kullanarak bu yaptırımların etkilerini en aza indirebileceğini kaydetti.