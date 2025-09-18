ABD’den UAEA üyelerine uyarı: İran tasarısı onaylanırsa bütçe durabilir

El-Meyadin bugünkü raporunda, ABD’nin çoğu üye ülkeye nükleer tesislere saldırının yasaklanmasını öngören tasarıya “evet” oyu vermemeleri konusunda uyarıda bulunduğunu bildirdi.

El-Meyadin’in raporuna göre Washington, tasarının onaylanması durumunda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın bütçesini durduracağı ve muhtemelen ajansın üyeliğinden çekileceği kunusunda tehditte bulundu.

El-Meyadin daha önce, ajansın gözetimindeki nükleer tesislere saldırı veya saldırı tehdidinin yasaklanmasını talep eden tasarının ilk metnine ulaştığını bildirmişti.

Bu tasarı, 69. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Konferansı oturumunda bugün oylamaya sunulacak.

Tasarının İran, Çin, Rusya, Belarus, Nikaragua ve Venezuela tarafından sunulduğu ve metinde birkaç ana eksene vurgu yapıldığı belirtildi.

El-Meyadin’in raporuna göre, taslakta, Genel Konferans’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın amaçlarının tam ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin, özellikle barış, sağlık ve refah için nükleer enerjinin rolünün hızlandırılması ve genişletilmesi konusundaki yasal görevine vurgu yaptığı belirtiliyor.

Söz konusu taslakta ayrıca, tüm ülkelerin araştırma geliştirme, üretim ve nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkının hiçbir ayrımcılık olmaksızın meşru bir hak olduğu bir kez daha vurgulanıyor.

Bahsi geçen taslak, 1981’deki BM Güvenlik Konseyi 487 sayılı kararına atıfta bulunarak, nükleer tesislere yönelik askeri saldırıyı BM Şartı ve uluslararası davranış kurallarının açık bir ihlali olarak kınadığını hatırlatıyor ve bu tür yasa dışı eylemlerden kaçınılması gereğine dikkat çekiyor.